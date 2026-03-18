08:53, 18 марта 2026Силовые структуры

Курение россиянина на лестничной клетке закончилось травмами и переломами

В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины из-за сигареты
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в жестоком избиении местного жителя. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, ЧП произошло в одном из домов на северо-востоке столицы после того, как 38-летний мужчина решил покурить на лестничной клетке. Трое неизвестных, находившихся там же, сделали ему замечание о курение в неположенном месте. Правда, погасить сигарету мужчина не успел, а сразу получил удары по лицу и туловищу. В результате избиения он получил множество травм и переломов, выжить удалось лишь благодаря матери, которая вырвала сына из рук экзекуторов и затащила его в квартиру.

Оперативники задержали двоих подозреваемых — 22-летнего ранее судимого москвича и его 26-летнего приятеля, приезжего из Смоленской области.

Ранее в Москве женщина напала на студенток Химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в трамвае за отказ уступить ей место.

