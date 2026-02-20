Реклама

Москвичка напала на студенток в трамвае за отказ уступить ей место

В Москве женщина напала на студенток в трамвае за отказ уступить ей место
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве женщина напала на студенток Химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в трамвае за отказ уступить ей место. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, около метро «Сходненская» в трамвай зашла женщина с дочкой-подростком. Она потребовала, чтобы девушки продвинулись в конец трамвая. Очевидцы разъяснили, что в транспорте было много людей, поэтому студентки не смогли выполнить просьбу горожанки.

Тогда женщина начала хватать девушек за руки и волосы, а также пинать ногами. Она обвиняла их в том, что те якобы ее толкнули. Одна из пострадавших студенток отметила, что москвичка вела себя неадекватно.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге подростки жестоко избили пенсионерку в автобусе за замечание. После случившегося у пенсионерки ухудшилось здоровье, она планировала обратиться в правоохранительные органы.

