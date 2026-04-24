Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:38, 24 апреля 2026Интернет и СМИ

Звезда популярного шоу рассказала о жизни с неизлечимой болезнью

Судья шоу «Танцы со звездами» Инаба пожаловалась на боли из-за синдрома Шегрена
Маргарита Щигарева
Судья в популярном американском реалити-шоу «Танцы со звездами» (Dancing With the Stars), хореограф Кэрри Энн Инаба пожаловалась на симптомы неизлечимой болезни. О жизни с недугом она рассказала изданию People.

Инаба отметила, что в 2013 году у нее обнаружили синдром Шегрена — аутоиммунное заболевание, при котором человек испытывает сухость во рту, боли в мышцах и слабость. «Шегрен всегда со мной. Его не видно, но он всегда со мной. Мне всегда больно, я всегда испытываю недомогание», — заявила телезвезда.

Она добавила, что выстраивает всю свою жизнь вокруг болезни и придерживается строгого распорядка. Инаба также призналась, что из-за недуга потеряла многих друзей и не может вести активную социальную жизнь.

Ранее известная российская телеведущая Яна Чурикова рассказала о расстройстве пищевого поведения. По словам журналистки, она столкнулась с этим недугом после того, как решила резко похудеть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Лавров выступил с предупреждением о США

    Лавров назвал двух новых союзников России

    «Празднику» ЕС из-за кредита Украине предрекли скорый конец

    Лавров высказался о «маргинализации» России

    Российские военные вернулись из украинского плена

    На Украине приготовились к массированному обстрелу

    Автобус столкнулся с фурой в российском регионе

    Троих попавших под лавину в Бурятии туристов обнаружили живыми

    В Иране опровергли переговоры с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok