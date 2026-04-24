Звезда популярного шоу рассказала о жизни с неизлечимой болезнью

Судья шоу «Танцы со звездами» Инаба пожаловалась на боли из-за синдрома Шегрена

Судья в популярном американском реалити-шоу «Танцы со звездами» (Dancing With the Stars), хореограф Кэрри Энн Инаба пожаловалась на симптомы неизлечимой болезни. О жизни с недугом она рассказала изданию People.

Инаба отметила, что в 2013 году у нее обнаружили синдром Шегрена — аутоиммунное заболевание, при котором человек испытывает сухость во рту, боли в мышцах и слабость. «Шегрен всегда со мной. Его не видно, но он всегда со мной. Мне всегда больно, я всегда испытываю недомогание», — заявила телезвезда.

Она добавила, что выстраивает всю свою жизнь вокруг болезни и придерживается строгого распорядка. Инаба также призналась, что из-за недуга потеряла многих друзей и не может вести активную социальную жизнь.

