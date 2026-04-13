Известная российская журналистка пожаловалась на выпадавшие из-за болезни волосы

Ведущая Чурикова заявила, что из-за РПП у нее выпадали волосы и тряслись руки

Известная российская журналистка и телеведущая Яна Чурикова рассказала, что из-за заболевания у нее тряслись руки и выпадали волосы. Об этом она рассказала в видео для проекта «Слово», доступном на Rutube,

По словам Чуриковой, в ее жизни был период, когда из-за сидячей работы и неправильного питания она поправилась до 95 килограммов. Тогда ведущая сильно переживала из-за веса, в том числе и из-за комментариев коллег, утверждавших, что она некрасиво смотрится в кадре

Чтобы похудеть, Чурикова практически перестала есть. Например, в течение недели она могла пить только воду с лимоном. Меньше чем за полгода журналистка похудела до 50 килограммов, однако из-за этого у нее возникло расстройство пищевого поведения (РПП). «Там дальше начинается букет уже физиологических проблем: аменорея (отсутствие менструации — прим. «Ленты.ру»), тремор рук, волосы выпадают. Я ничего не помню», — пожаловалась она.

Телеведущая заключила, что обратилась с этими проблемами со здоровьем к эндокринологу, врач помог ей справиться с ними.

Ранее журналистка Лаура Джугелия рассказала, что из-за РПП у нее крошились зубы. Она заявила, что регулярно вызывала рвоту после еды из-за страха поправиться.