01:36, 29 марта 2026Мир

Президент Польши Навроцкий жестко раскритиковал политику ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с жесткой критикой политики Европейского союза (ЕС). Его слова передает радио RMF FM.

«Мы уже 20 лет являемся частью ЕС, и теперь он нуждается в быстром исправлении. Мы видим политику, которая рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу», — сказал он.

По его словам, Брюссель допускает большие просчеты в сфере энергетики и миграции. Энергетическая политика, отметил Навроцкий, реализуется слишком быстро и не учитывает вопросы экономической и энергетической безопасности стран-членов ЕС, а миграционная политика разрушает безопасность границ и социальную сплоченность.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен возмутился решением ЕС отказаться от российского газа. «Энергетическая безопасность подразумевает диверсификацию. Однако для европейских лидеров это означает отказ от дешевой российской энергии и чрезмерную зависимость от американской», — написал эксперт.
