Стало известно о темном прошлом выигравшего 13 миллиардов рублей мужчины

New York Post: Выигравший $167,3 млн 50-летний американец Фартинг отсидел 30 лет

Житель США, который выиграл 167,3 миллиона долларов (13,1 миллиарда рублей) в лотерею штата Кентукки, оказался закоренелым уголовником. О темном прошлом счастливчика стало известно изданию New York Post.

50-летний Джеймс Фартинг стал обладателем самого большого выигрыша в истории штата 26 апреля. Мужчина играл вместе с матерью, и 28 апреля они вместе явились за деньгами и сфотографировались с победным чеком на огромную сумму. Еще два дня спустя полиция Кентукки получила информацию, что Фартинг был арестован в отеле города Сент-Пит-Бич, штат Флорида, за драку и избиение заместителя шерифа.

Вскоре выяснилось, что ранее американец находился в заключении за кражу и торговлю наркотиками и вышел на свободу по УДО в 2024 году. Согласно условиям освобождения, он не имел права покидать территорию Кентукки. Теперь стало известно, что новоявленный мультимиллионер из 50 лет жизни провел на свободе только около 20.

Фартинг начал совершать преступления еще подростком. Его регулярно арестовывали за кражи и нарушение правил дорожного движения. Повзрослев, он стал торговать наркотиками и привлек к этому мать. Кроме того, его арестовывали в девяти округах Кентукки за нападения, подкуп сотрудников тюрем и продажу наркотиков тайному агенту полиции.

В тюрьмах Фартинг постоянно попадал в карцер за нарушения режима, пронос на территорию запрещенных предметов и веществ и кражи у заключенных. Оказываясь на свободе по УДО, он почти всегда нарушал его условия и возвращался за решетку.

В конце июня Фартинга снова выпустили из тюрьмы условно-досрочно, однако теперь его ждет суд по поводу дебоша, учененного во Флориде после выигрыша в лотерею. Уголовнику грозит до пяти лет тюрьмы. Часть его лотерейного приза уже пошла на оплату залога.

Ранее тысячи жителей Норвегии выиграли крупные суммы в лотерею и не получили ни копейки. Сообщения о выигрышах оказались ошибкой.