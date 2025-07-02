Тысячи человек выиграли крупные суммы в лотерею и не получили ни копейки

В Норвегии лотерея ошибочно сообщила о тысячах крупных выигрышей

В Норвегии тысячи человек ошибочно получили уведомления о крупных выигрышах в лотерее Eurojackpot. Об этом сообщает издание The Guardian.

Многие начали праздновать победу еще до того, как получили деньги. Как рассказали журналистам супруги из села Херёй, они считали, что выиграли 1,2 миллиона норвежских крон (9,3 миллиона рублей). Они собирались использовать эту сумму для завершения ремонта. Другие «победители» планировали купить автомобили или отправиться в отпуск.

Никто из них не получил ни копейки. Как выяснилось, устроитель лотереи, государственная компания Norsk Tipping, неправильно подсчитал суммы выигрышей. При переводе из евро в кроны их случайно не разделили, а умножили на сто.

Главе Norsk Tipping Тоне Сагстуен пришлось уйти в отставку. «Как руководитель, я несу ответственность за допущенные ошибки», — заявила она.

Ранее сообщалось, что житель США подал в суд на организаторов лотереи Powerball и потребовал заплатить ему 340 миллионов долларов. Ему ошибочно сообщили о несуществующем выигрыше.