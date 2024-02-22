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19:10, 22 февраля 2024Из жизни

Мужчина потребовал от лотереи 31 миллиард рублей за ошибку на сайте

60-летний житель США потребовал от лотереи Powerball $340 млн за ошибку на сайте

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Житель США подал в суд на организаторов лотереи Powerball и потребовал заплатить ему 340 миллионов долларов (около 31,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает People.

Тяжбу против Powerball затеял 60-летний Джон Чикс из Вашингтона, округ Колумбия. 7 января мужчина обнаружил, что набор чисел, который выбрал он, был объявлен выигрышным на сайте лотереи.

Чикс отправился получить приз, однако ему объявили, что произошла ошибка. В обслуживающей сайт вашингтонского отделения Powerball компании Taoti Enterprises сказали, что числа были тестовыми и случайно совпали с набором Чикса. Кроме того, там отметили, что числа появились на сайте за день до розыгрыша, а во время игры выпала совсем другая комбинация.

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Однако адвокаты американца заявили, что, раз набор чисел их клиента совпал с публикацией на сайте, он «имеет право на весь джекпот доступный на тот момент». Более того, юристы указали на аналогичный случай, произошедший в Айове. Там обладателю билета выплатили выигрыш после такой же ошибки. Правда, тогда речь шла о суммах в несколько сотен долларов.

Первое слушание по делу Чикса назначено на 23 февраля.

Ранее в США неизвестный победитель розыгрыша лотереи Mega Millions не явился за призом и лишился 36 миллионов долларов. Купленный в августе 2023 года билет был аннулирован спустя полгода.

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      Никита Савин
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