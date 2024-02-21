Неизвестный победитель лотереи лишился 3,3 миллиарда рублей

People: в США победитель лотереи Mega Millions не явился за призом в $36 млн

В США неизвестный победитель розыгрыша лотереи Mega Millions не явился за призом и лишился 36 миллионов долларов (3,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает People.

Устроители лотереи в штате Флорида заявили, что 11 февраля сорвавший джекпот в 2023 году билет был аннулирован, и теперь участник лотереи не сможет получить выигрыш, даже если обратится за ним.

Счастливый билет был куплен 15 февраля 2023 года в магазине Publix города Джексонвилл. Представитель Mega Millions во Флориде заявил, что 80 процентов выигрыша уйдут в трастовый фонд, который спонсирует образовательные программы. Остальные деньги распределят между призовыми фондами лотереи.

Флоридский джекпот в размере 36 миллионов долларов стал единственным невостребованным выигрышем Mega Millions в 2023 году.

Ранее сообщалось, что житель США впервые в жизни принял участие в лотерее и сразу разбогател на 500 тысяч долларов (46,1 миллиона рублей). Удача улыбнулась 21-летнему юноше из города Сагино, штат Мичиган.

