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11:20, 21 февраля 2024Из жизни

Неизвестный победитель лотереи лишился 3,3 миллиарда рублей

People: в США победитель лотереи Mega Millions не явился за призом в $36 млн

Фото: Bernd Weiaybrod / dpa / Globallookpress.com

В США неизвестный победитель розыгрыша лотереи Mega Millions не явился за призом и лишился 36 миллионов долларов (3,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает People.

Устроители лотереи в штате Флорида заявили, что 11 февраля сорвавший джекпот в 2023 году билет был аннулирован, и теперь участник лотереи не сможет получить выигрыш, даже если обратится за ним.

Счастливый билет был куплен 15 февраля 2023 года в магазине Publix города Джексонвилл. Представитель Mega Millions во Флориде заявил, что 80 процентов выигрыша уйдут в трастовый фонд, который спонсирует образовательные программы. Остальные деньги распределят между призовыми фондами лотереи.

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Флоридский джекпот в размере 36 миллионов долларов стал единственным невостребованным выигрышем Mega Millions в 2023 году.

Ранее сообщалось, что житель США впервые в жизни принял участие в лотерее и сразу разбогател на 500 тысяч долларов (46,1 миллиона рублей). Удача улыбнулась 21-летнему юноше из города Сагино, штат Мичиган.

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      Никита Савин
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