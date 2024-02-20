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09:06, 20 февраля 2024Из жизни

Юноша сыграл в лотерею впервые в жизни и разбогател на десятки миллионов рублей

В США юноша впервые купил лотерейный билет и сразу выиграл 500 тысяч долларов

Фото: Pxhere.com

Житель США впервые в жизни принял участие в лотерее и сразу разбогател на 500 тысяч долларов (46,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

21-летний юноша из города Сагино, штат Мичиган, раньше никогда не играл в лотерею. Он решил купить билет, последовав примеру матери, которая периодически принимает участие в розыгрышах. «Я не знал, как играть, поэтому взял лотерейный билет домой и попросил родителей объяснить мне правила. Когда мы узнали, что я выиграл 500 тысяч долларов, то решили, что билет фальшивый», — вспоминает он.

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Юноша отправился в офис лотереи, и сотрудники подтвердили, что он стал обладателем крупного денежного приза. Он забрал выигрыш в день рождения, когда ему исполнился 21 год. Победитель рассказал, что планирует потратить деньги на обучение за границей, а оставшуюся сумму отложить на будущее.

Ранее жительница США приобрела лотерейный билет после того, как послушала церковную проповедь. Решение женщины принесло ей 100 тысяч долларов.

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      Алиса Удовик
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