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09:07, 9 февраля 2024Из жизни

Церковная проповедь принесла женщине девять миллионов рублей

В США женщина купила лотерейный билет после церковной проповеди и сорвала куш

Фото: Kham / Reuters

Жительница США приобрела лотерейный билет после того, как послушала церковную проповедь. Решение женщины принесло ей 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей), сообщает Arkansas Scholarship Lottery.

Жительница города Харрелл, штат Арканзас, известная как К. Энтони, принимает участие в розыгрышах раз или два в месяц. Недавно она внезапно решила купить лотерейный билет после того, как услышала проповедь. В ней верующих призывали восхвалять бога за то, что «все идет своим чередом».

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Женщина приобрела билет и вскоре выяснилось, что его числа совпали с выигрышными. Энтони сорвала куш в размере 100 тысяч долларов. По словам женщины, в течение двух дней после розыгрыша она не подозревала о том, что стала победительницей. С Энтони пытались связаться сотрудники лотереи, однако она игнорировала их, считая, что ей звонят мошенники. В конце концов ей сообщили о выигрыше. По словам победительницы, ее охватило волнение, когда она узнала, что стала обладательницей крупного денежного приза.

Энтони планирует потратить деньги на ремонт дома и отпуск с семьей. Оставшуюся сумму она собирается отложить. Победительница отметила, что будет и дальше принимать участие в розыгрышах.

Ранее сообщалось, что житель США выиграл в лотерею и некоторое время не подозревал о победе, так как едва не потерял выигрышный билет. Мужчина сорвал куш в размере 100 тысяч долларов.

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