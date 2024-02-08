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10:16, 8 февраля 2024Из жизни

Водитель сорвал куш в лотерею и едва не потерял выигрышный билет

UPI: в США мужчина выиграл 100 тысяч долларов в лотерею и едва не потерял билет

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Житель США выиграл в лотерею и некоторое время не подозревал о победе, так как едва не потерял выигрышный билет. Об этом сообщает UPI.

Водитель-экспедитор Закари Клементс из города Бьюна-Виста, штат Вирджиния, купил билет мгновенной лотереи на автозаправочной станции, после чего бросил его на сиденье своего грузовика.

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Мужчина забыл, что приобрел билет, и вспомнил о нем лишь спустя некоторое время, когда случайно нашел его в автомобиле. Он стер защитный слой с билета и узнал, что сорвал куш в размере 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей). «Я был очень взволнован», — вспоминает свои эмоции Клементс.

Победитель планирует вложить выигранные деньги в развитие своего бизнеса по доставке.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники средней школы сорвали джекпот в размере одного миллиона долларов и поделили деньги поровну. Группа из 30 бывших и нынешних сотрудников школы более восьми лет еженедельно принимала участие в розыгрышах лотереи.

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      Алиса Удовик
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