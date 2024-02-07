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09:23, 7 февраля 2024Из жизни

Сотрудники школы выиграли в лотерею 90 миллионов рублей и поделили их поровну

Fox Business: в США сотрудники школы выиграли в лотерею миллион долларов

Кадр: WLWT / Youtube

Сотрудники средней школы в американском штате Кентукки сорвали джекпот в размере одного миллиона долларов (90 миллионов рублей) и поделили деньги поровну. Об этом сообщает Fox Business.

Группа из 30 бывших и нынешних сотрудников школы более восьми лет еженедельно принимала участие в розыгрышах лотереи. Используемый для этого набор чисел они совместно выбрали в 2019 году.

Упорство принесло плоды в конце января 2024 года, когда им наконец удалось выиграть крупный приз. Чтобы забрать его, коллеги все вместе отправились в офис лотереи. После вычета налогов каждому из них досталось по 24 тысячи долларов (2,1 миллиона рублей).

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Некоторые из победителей рассказали, что инвестируют свою долю выигрыша, другие — собираются отправиться в путешествие или сделать ремонт дома.

Коллеги планируют и дальше играть в лотерею вместе, чтобы всегда оставаться на связи. «Многие из нас вместе путешествовали, за эти годы у нас родились дети и внуки. Мы всегда очень весело проводим время», — рассказал один из них.

Ранее сообщалось, что житель США принял участие в лотерее для поднятия настроения и сорвал джекпот. По дороге домой он решил зайти магазин и купить лотерейный билет.

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      Алиса Удовик
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