«Паршивый день на работе» подарил мужчине девять миллионов рублей

В США мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и выиграл $100 тыс.

Житель США принял участие в лотерее для поднятия настроения и сорвал джекпот. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Мужчина из города Фредерик, штат Мэриленд, рассказал, что купил лотерейный билет, чтобы справиться с плохим настроением. «У меня был паршивый день на работе», — объясняет он. По дороге домой он решил зайти магазин и принять участие в лотерее.

На следующий день он проверил результаты розыгрыша и обнаружил, что числа на его билете полностью совпали с выигрышными. Мужчина сорвал куш в размере 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей). Он сразу позвонил жене и поделился радостной новостью. Супругам потребовалось несколько минут, чтобы осознать произошедшее. Вскоре они проверили билет через приложение лотереи и убедились, что действительно разбогатели.

Денежный приз поможет супругам погасить долги и благополучно выйти на пенсию в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что жительница США выиграла в лотерею пять раз за одну ночь благодаря тому, что выбрала одинаковые числа для пяти лотерейных билетов. Победительница планирует пожертвовать часть своего выигрыша благотворительным организациям.