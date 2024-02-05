Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:09, 5 февраля 2024Из жизни

«Паршивый день на работе» подарил мужчине девять миллионов рублей

В США мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и выиграл $100 тыс.

Фото: slawomir.gawryluk / Shutterstock / Fotodom

Житель США принял участие в лотерее для поднятия настроения и сорвал джекпот. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Мужчина из города Фредерик, штат Мэриленд, рассказал, что купил лотерейный билет, чтобы справиться с плохим настроением. «У меня был паршивый день на работе», — объясняет он. По дороге домой он решил зайти магазин и принять участие в лотерее.

На следующий день он проверил результаты розыгрыша и обнаружил, что числа на его билете полностью совпали с выигрышными. Мужчина сорвал куш в размере 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей). Он сразу позвонил жене и поделился радостной новостью. Супругам потребовалось несколько минут, чтобы осознать произошедшее. Вскоре они проверили билет через приложение лотереи и убедились, что действительно разбогатели.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Денежный приз поможет супругам погасить долги и благополучно выйти на пенсию в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что жительница США выиграла в лотерею пять раз за одну ночь благодаря тому, что выбрала одинаковые числа для пяти лотерейных билетов. Победительница планирует пожертвовать часть своего выигрыша благотворительным организациям.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Карелии разбился вертолет МЧС. Ми-8 ушел под лед Онежского озера, судьба экипажа неизвестна

      Российский самолет с пассажирами на борту приготовился к аварийной посадке

      Раскрыты сроки крупного обновления Windows

      Водитель автобуса высадил девятилетнюю россиянку посреди заснеженной трассы

      Звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в прозрачном платье

      Глава Минздрава объяснил выгоду от замещения зарубежных препаратов российскими

      США и Британия возобновили авиаудары по Йемену

      В Киргизии рассказали подробности взрыва на ТЭЦ в Бишкеке

      Опубликованы кадры с места крушения Ми-8 в Карелии

      Симоньян рассказала британскому журналисту о жизни в 90-е в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше