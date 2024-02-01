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10:51, 1 февраля 2024Из жизни

Женщина купила пять лотерейных билетов и выиграла пять раз за одну ночь

Американка выбрала одинаковые числа для пяти билетов лотереи и выиграла $50 тыс.

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Жительница США выиграла в лотерею пять раз за одну ночь благодаря тому, что выбрала одинаковые числа для пяти лотерейных билетов. Об этом сообщает Washington's Lottery.

Жительница города Эверетт, штат Вашингтон, принимает участие в розыгрышах на протяжении многих лет. Когда женщина покупает лотерейные билеты, она выбирает те числовые комбинации, которые имеют для нее личное значение. Поэтому, когда американка решила в очередной раз поучаствовать в лотерее, она решила воспользоваться привычной тактикой. Накануне женщина пересматривала старые фотографии и вспоминала мать и поэтому решила объединить свою и ее даты рождения для получения новой числовой комбинации.

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Американка купила сразу пять лотерейных билетов. На следующее утро она проверила результаты розыгрыша и обнаружила, что выбранные ею числа совпали с выигрышными. Женщина выиграла по 10 тысяч долларов за каждый из пяти билетов, что в сумме дало ей 50 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей). Она тут же поделилась радостной новостью с мужем, который был настолько потрясен, что потерял дар речи. Отмечается, что американка стала обладательницей крупного денежного приза в важный для ее семьи день — годовщину свадьбы ее матери.

Победительница рассказала, что планирует пожертвовать часть своего выигрыша местным некоммерческим организациям и благотворительным фондам защиты животных.

Ранее сообщалось, что жительница США разбогатела благодаря тактике играть в лотерею с числами, совпадающими с возрастом внуков. Американка приобрела билет стоимостью один доллар в продуктовом магазине и вскоре после розыгрыша узнала, что все выбранные ею числа совпали с выигрышными.

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      Алиса Удовик
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