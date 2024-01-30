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10:07, 30 января 2024Из жизни

Женщина разбогатела на 16,8 миллиона рублей благодаря внукам

Жительница США выиграла в лотерею $265 тыс., выбрав числа по возрасту внуков

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Жительница США разбогатела, благодаря тактике играть в лотерею с числами, совпадающими с возрастом внуков. Об этом сообщает NC Education Lottery.

Гленда Ханикатт из города Монро, штат Северная Каролина, использовала привычную тактику, когда решила принять участие в очередной лотерее. Американка приобрела билет стоимостью один доллар (89 рублей) в продуктовом магазине и вскоре после розыгрыша узнала, что все выбранные ею числа совпали с выигрышными.

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Она сорвала куш в размере 265,1 тысячи долларов (почти 23,6 миллиона рублей). По словам победительницы, сначала она не поверила своим глазам. «Потребовалось время, чтобы все осознать. Я была в шоке», — признается она. Позже американка получила денежный приз в офисе лотереи. После вычета налогов его размер составил 189,5 тысячи долларов (16,8 миллиона рублей). Ханикатт планирует потратить деньги на ремонт дома.

Ранее сообщалось, что жительница США наугад купила лотерейный билет и сорвала куш. Женщина рассказала, что всегда вслепую покупала билеты в торговых автоматах, когда хотела сыграть в лотерею.

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