Случайный выбор принес женщине 44 миллиона рублей

В США женщина купила случайный лотерейный билет и выиграла 500 тысяч долларов

Жительница США наугад купила лотерейный билет и сорвала куш. Об этом сообщает UPI.

Тереза Болдуин из города Памплин, штат Вирджиния, рассказала, что всегда вслепую покупала билеты в торговых автоматах, когда хотела сыграть в лотерею. «Я просто нажимаю на кнопку и доверяюсь судьбе», — говорит она.

В январе женщина поступила так же, когда оказалась у автомата. Она приобрела лотерейный билет и обнаружила, что случайный выбор принес ей 500 тысяч долларов (44,4 миллиона рублей). Болдуин призналась, что была шокирована, когда поняла, что выиграла целое состояние. «Я просто сидела и смотрела на билет. До сих пытаюсь осознать произошедшее», — утверждает она.

По словам победительницы, она еще не решила, на что потратит денежный приз.

Ранее сообщалось, что жительница США сорвала куш в лотерею благодаря внезапному решению. Победительница выиграла 50 тысяч долларов.