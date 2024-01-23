Внезапное решение принесло женщине 4,4 миллиона рублей

В США женщина внезапно купила лотерейный билет и выиграла 50 тысяч долларов

Жительница США сорвала куш в лотерею благодаря внезапному решению. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Женщина из города Хейгерстаун, штат Мэриленд, рассказала, что регулярно покупает билеты одних и тех же лотерей. В конце декабря она в очередной раз решила приобрести билеты, когда была на заправке. Однако внезапно для самой себя американка решила принять участие в мгновенной лотерее и купить другие билеты, когда взглянула на один из них. «Я не знаю, почему. Просто в этом билете было что-то необычное», — утверждает она.

Позже, вернувшись домой, американка проверила лотерейный билет. Сперва она решила, что ничего не выиграла, однако перечитала правила игры и обнаружила, что стала обладательницей 50 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей). «Это был шок. Я не могла поверить. Неужели это действительно 50 000 долларов?» — вспоминает свои эмоции женщина.

Победительница и ее муж собираются разделить приз с семьей. «Думаю, мы запланируем большое событие. Может быть, путешествие. В любом случае мы будем все вместе», — поделилась она планами.

Ранее сообщалось, что в США двое друзей разбогатели на 50 тысяч долларов благодаря остановке на заправке ради похода в туалет. Мужчины рассказали, что пустят выигрыш на покрытие расходов на новогодние праздники.

