Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:45, 23 января 2024Из жизни

Внезапное решение принесло женщине 4,4 миллиона рублей

В США женщина внезапно купила лотерейный билет и выиграла 50 тысяч долларов

Фото: TopMicrobialStock / Shutterstock / Fotodom

Жительница США сорвала куш в лотерею благодаря внезапному решению. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Женщина из города Хейгерстаун, штат Мэриленд, рассказала, что регулярно покупает билеты одних и тех же лотерей. В конце декабря она в очередной раз решила приобрести билеты, когда была на заправке. Однако внезапно для самой себя американка решила принять участие в мгновенной лотерее и купить другие билеты, когда взглянула на один из них. «Я не знаю, почему. Просто в этом билете было что-то необычное», — утверждает она.

Материалы по теме:
Сыграли по-крупному Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Сыграли по-крупномуОни украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
4 августа 2018
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Позже, вернувшись домой, американка проверила лотерейный билет. Сперва она решила, что ничего не выиграла, однако перечитала правила игры и обнаружила, что стала обладательницей 50 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей). «Это был шок. Я не могла поверить. Неужели это действительно 50 000 долларов?» — вспоминает свои эмоции женщина.

Победительница и ее муж собираются разделить приз с семьей. «Думаю, мы запланируем большое событие. Может быть, путешествие. В любом случае мы будем все вместе», — поделилась она планами.

Ранее сообщалось, что в США двое друзей разбогатели на 50 тысяч долларов благодаря остановке на заправке ради похода в туалет. Мужчины рассказали, что пустят выигрыш на покрытие расходов на новогодние праздники.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

      В ЕС оказали давление на Израиль для создания независимой Палестины

      Стало известно о насильственной мобилизации в Одессе

      Российские войска улучшили положение под Красным Лиманом

      Минобороны заявило о поражении пункта управления группы ВСУ «Лиман»

      Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине

      В Белоруссии сообщили о наращивании силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО

      Россиянкам назвали модные платья на 8 Марта

      Российская экс-чиновница годами отбирала зарплаты у подчиненных

      Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше