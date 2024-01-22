Друзья разбогатели на 4,5 миллиона рублей благодаря походу в туалет

Двое друзей из США выиграли в лотерею $50 тыс. благодаря походу в туалет

В США двое друзей из штата Кентукки разбогатели на 50 тысяч долларов (почти 4,5 миллиона рублей) благодаря остановке на заправке ради похода в туалет. Об этом сообщает UPI.

Жители города Цинциннати — Майкл Браун и Стив Конли — вместе ездили на концерт группы Trans-Siberian Orchestra в штат Огайо. На обратном пути им понадобилось сходить в туалет, и они остановились на заправочной станции.

Там Браун обратил внимание, что джекпот лотереи Powerball становится все больше и предложил приятелю сыграть. «Я вообще в лотереи не играю, но тут почему-то решил, что надо. И он [Конли] такой: "Ну, я тогда тоже куплю". А я сказал: "Чувак, давай лучше пополам"», — поделился воспоминаниями американец. Друзья узнали о выигрыше 30 декабря, когда стояли в очереди на блошиный рынок.

«Он вытащил телефон, посмотрел на него и затрясся», — рассказал Конли. Браун признался, что в итоге на блошиный рынок в тот день не пошел, потому что «не мог сосредоточиться на барахле, когда в кармане 50 тысяч».

Мужчины рассказали, что пустят выигрыш на покрытие расходов на новогодние праздники. «Единственное, что могло бы улучшить ситуацию — его [Конли] отсутствие», — пошутил Браун, имея в виду, что если бы приятеля с ним не было, ему бы достался весь приз.

Ранее сообщалось, что жительница США из штата Северная Каролина выиграла в лотерею один миллион долларов благодаря остановке на заправочной станции. Женщина решила попытать удачу и купила билет лотереи Multiplier Mania за 10 долларов.

