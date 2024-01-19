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09:21, 19 января 2024Из жизни

Женщина заехала заправить автомобиль и разбогатела на 37,7 миллиона рублей

Жительница США купила билет на заправке за $10 и выиграла один миллион долларов
Sharon Culpepper

Sharon Culpepper. Фото: North Carolina Education Lottery

Жительница США из штата Северная Каролина выиграла в лотерею один миллион долларов (почти 88 миллионов рублей) по купленному на заправке билету. Об этом сообщает The U.S. Sun.

Шэрон Калпеппер заехала заправить автомобиль на станцию техобслуживания в городе Ньюпорт, штат Вирджиния, в понедельник, 8 января. Там женщина решила попытать удачу и купила билет лотереи Multiplier Mania за 10 долларов. Американка вернулась в машину, стерла защитный слой на билете и обнаружила, что разбогатела на один миллион долларов.

Калпеппер призналась, что ворвалась домой, крича от радости, а потом рухнула на пол. Женщина решила забрать деньги сразу, получив только 429 тысяч долларов (37,7 миллиона рублей) после удержания налога. Если бы она согласилась на долгосрочные выплаты, то получила бы всю сумму в течение 20 лет.

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Американка также призналась, что домашние не сразу поверили в ее удачу, так как она очень любит подшутить над ними. «Для меня это просто билет в новую жизнь. Первая половина 2024 года выглядит просто отлично», — описала свои чувства Калпеппер.

Она заявила, что потратит выигрыш на покупку новой машины, оплату счетов, ремонт дома и поездку в круиз.

Ранее сообщалось, что пожилой житель США сорвал куш в лотерею благодаря тому, что использовал собственную стратегию при покупке билета. Мужчина всегда ставит на определенный набор чисел.

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      Никита Савин
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