Пенсионер разбогател на четыре миллиона рублей благодаря собственной стратегии

В США пенсионер выиграл 50 тысяч долларов благодаря часто встречающимся числам

Пожилой житель США сорвал куш в лотерею благодаря тому, что использовал собственную стратегию при покупке билета. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Пенсионер из округа Принс-Джорджес, штат Мэриленд, назвавшийся Фего, приобрел лотерейный билет в магазине Super Convenience Store 9 января. «Я играю с теми числами, которые часто мне встречаются», — объяснил он.

Вскоре выяснилось, что выбранные мужчиной числа — 5, 11, 18, 26 и 29 — совпали с выигрышными. Фего стал обладателем главного приза и выиграл 50 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей). Мужчина уже посетил офис лотереи и забрал деньги. Магазин, в котором он купил билет, получит бонус — 500 долларов (43 тысячи рублей).

Победитель планирует потратить призовые деньги на оплату счетов. Он также собирается поделиться частью выигрыша с братом.

Ранее сообщалось, что житель США разбогател благодаря утреннему кофе. Мужчина планирует вложить деньги в покупку новых грузовиков для своего бизнеса.