Мужчина разбогател на 53 миллиона рублей благодаря утреннему кофе

В США мужчина купил лотерейный билет вместе с кофе и выиграл 600 тысяч долларов

Житель США разбогател благодаря утреннему кофе. Об этом сообщает NC Education Lottery.

Уильям Робертс из города Моррисвилл, штат Северная Каролина, рассказал, что приехал в магазин, чтобы купить кофе, и решил приобрести вместе с ним лотерейный билет. После покупки мужчина вернулся в машину и сразу стер защитный слой с билета. Внезапно он обнаружил, что выиграл один миллион долларов (88,5 миллиона рублей). «Этот выигрыш был просто невероятным», — признался победитель.

Вскоре Робертс приехал в офис лотереи, чтобы забрать денежный приз. Он решил получить его в виде единовременной выплаты и после уплаты налогов стал обладателем 600 тысяч долларов (53,1 миллиона рублей). «Я водитель грузовика. Так что я, вероятно, вложу эти деньги в покупку новых грузовиков для своего бизнеса», — поделился планами американец.

Ранее сообщалось, что учительница из Новосибирской области отдала матери выигрышный лотерейный билет на один миллион рублей, который получила от нее в подарок.

