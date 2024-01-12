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14:09, 12 января 2024Из жизни

Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и подарила его

Учительница из Новосибирской области выиграла миллион в лотерею и отдала его

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Новосибирской области отдала матери выигрышный лотерейный билет на один миллион рублей, который получила от нее в подарок. Об этом сообщает НГС.

25-летняя учительница из Кочковского района Оксана Курилкина получила билет от матери, Галины Владимировны, на Новый год. Как отмечает девушка, ее родственница часто принимает участие в розыгрышах по праздникам и верит в чудо. Мать Оксана называет доброй, искренней и немного наивной.

По словам девушки, она не успела забрать подаренный лотерейный билет из дома матери до наступления 2024 года. Оксана приехала к ней в гости второго января, чтобы проверить билет, и обнаружила, что выиграла один миллион рублей. Несмотря на то, что лотерейный билет принадлежал девушке, она приняла решение подарить его матери. «Я решила, что раз вовремя не забрала подарок, значит он будет мамин», — объяснила она.

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Галина призналась, что испытала «офигенные» впечатления от выигрыша. Пока она не верит, что стала миллионершей, так как еще не забрала выигрыш. Победительница еще не знает, как его потратит.

Ранее в США женщина обратилась за помощью к продавцу во время выбора лотерейного билета и выиграла крупную сумму. Ей посоветовали новую мгновенную лотерею, главный куш в которой — два миллиона долларов.

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