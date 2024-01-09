Женщина обратилась за помощью к продавцу и стала богаче на 181 миллион рублей

В Мичигане, США, женщина послушала продавца и купила выигрышный лотерейный билет

В американском штате Мичиган женщина обратилась за помощью к продавцу во время выбора лотерейного билета и стала богаче на два миллиона долларов (181,8 миллиона рублей). Об этом сообщает WLUC-TV (Channel 6).

30-летняя жительница города Гладстон, пожелавшая сохранить анонимность при общении с журналистами, призналась, что редко покупает лотерейные билеты, но зато каждый день играет в бесплатную онлайн-лотерею в надежде выиграть пять тысяч долларов. В тот день ей выпал купон на 20 долларов (1,8 тысячи рублей), она отнесла его в магазин и спросила продавца, какой билет ей лучше выбрать. Ей посоветовали новую мгновенную лотерею, главный куш в которой — два миллиона долларов.

Женщина послушала совета продавца и купила именно этот билет. Она вернулась домой и стерла с билета защитный слой, под которым оказался главный приз. Американка не могла поверить в случившееся и позвонила отцу, который сказал отнести выигрышный билет продавцу, чтобы перепроверить правильность. «Когда в магазине подтвердили выигрыш, я позвонила отцу и начала кричать в трубку от восторга, как только села в машину», — вспоминает она.

Американке предложили выбор: получить 1,3 миллиона долларов (118,1 миллиона рублей) сразу или все два миллиона, но по частям в течение года. Она выбрала первый вариант. С помощью этих денег женщина планирует закрыть долги, а остаток суммы куда-нибудь вложить.

Ранее сообщалось, что жительница США чуть не выбросила лотерейный билет на 925,4 тысячи долларов (84,1 миллиона рублей) потому что решила, что он ничего не выиграл. Однако в последний момент женщина все-таки решила проверить его с помощью специального приложения и не прогадала.