Женщина чуть не выбросила выигрышный лотерейный билет на 84 миллиона рублей

UPI: 39-летняя женщина из США чуть не выбросила билет лотереи на $925,4 тыс.

Жительница США чуть не выбросила лотерейный билет на 925,4 тысячи долларов (84,1 миллиона рублей) потому что решила, что он ничего не выиграл. Об этом пишет UPI.

Удача улыбнулась жительнице округа Маком штата Мичиган. 39-летняя женщина рассказала, что раз в несколько недель покупает вместе с мужем билеты разных лотерей. Заехав в очередной раз в местный магазин, она увидела, что джекпот лотереи Fast Cash приближается к одному миллиону долларов (90,9 миллиона рублей), и решила купить несколько билетов.

«Когда мы приехали домой, я посмотрела на тот самый билет и решила, что он точно не выигрышный», — поделилась воспоминаниями американка.

Женщина призналась, что хотела просто выбросить билет, однако в последний момент все-таки решила проверить его с помощью специального приложения. «Когда на экране появилась сумма 925,434 доллара, я сначала подумала, что со сканером что-то не так. Я проверила еще раз, и была просто в шоке, когда все подтвердилось», — рассказала женщина.

Победительница добавила, что собирается потратить деньги на новую машину, а оставшуюся часть отложит на пенсию.

Ранее житель Тюмени выиграл миллиард рублей — главный приз новогоднего тиража «Русского лото». Мужчина стал уже третьим участником новогодних розыгрышей, которому досталась такая сумма.

