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18:00, 1 января 2024Из жизни

Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею

Житель Тюмени выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Житель Тюмени выиграл миллиард рублей — главный приз новогоднего тиража «Русского лото». Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

В «Столото» поздравили счастливчика, уточнив, что это уже третий участник новогодних розыгрышей, который выиграл миллиард рублей.

«Мы с нетерпением будем ждать нашего победителя в лотерейном центре "Столото" в Москве для оформления выигрыша», — сказала операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович.

Игроки, выигравшие по миллиарду в прошлом и позапрошлом годах, были из Московской области и Нижнего Новгорода соответственно.

Помимо главного приза, были разыграны и суммы поменьше, в том числе приз первого тура в размере 10 миллионов рублей. Всего по итогам праздничного тиража было разыграно почти 2,8 миллиарда рублей.

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      Варвара Кошечкина
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