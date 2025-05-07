Мужчина выиграл 13 миллиардов рублей в лотерею и оказался в тюрьме через четыре дня

People: В США мужчина выиграл 167,3 миллиона долларов в лотерею и попал в тюрьму

В США счастливчик, выигравший в лотерею крупнейший приз в истории штата Кентукки, оказался в тюрьме через четыре дня. Об этом пишет People.

50-летний Джеймс Фартинг выиграл 167,3 миллиона долларов (13,5 миллиарда рублей) в розыгрыше, который прошел 26 апреля. Мужчина играл вместе с матерью, и 28 апреля они вместе явились за выигрышем и сфотографировались с победным чеком на огромную сумму.

Еще два дня спустя полиция Кентукки получила информацию, что Фартинг был арестован в отеле города Сент-Пит-Бич, штат Флорида. Выяснилось, что победитель лотереи и его возлюбленная устроили драку с другими постояльцами. В частности, Фартинг нанес несколько ударов по лицу противника. Когда заместитель шерифа попытался разнять драку, новоявленный мультимиллионер также ударил его ногой в лицо.

Фартинг сбежал с места происшествия, вскоре его задержали. После ареста выяснилось, что ранее мужчина находился в заключении за кражу и торговлю наркотиками и вышел на свободу по УДО в 2024 году. Ему предъявили обвинения по тяжким статьям о нападении на сотрудника полиции при исполнении и нарушении условий УДО, а также в двух более мелких правонарушениях.

Ранее сообщалось, что во Франции воры украли у мужчины банковскую карточку и оплатили ей лотерейный билет, который оказался выигрышным. Им досталось 500 тысяч евро.