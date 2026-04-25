13:30, 25 апреля 2026

Россиянам показали интерьер дачи Жириновского

Фотограф Жириновского о его даче: Думал, что у него там золотые унитазы
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Сивов

Дача основателя ЛДПР Владимира Жириновского в коттеджном поселке Дарьино под Москвой сделана из деревянного сруба. При жизни политика стены дома были увешаны сувенирами, внутри стоял диван, тумбочка и телевизор. Интерьер дачи Жириновского показал фотограф Александр Сивов, его снимки публикует «Лента.ру».

«У него, кстати, очень аскетичная дача. Я когда там первый раз был, то очень удивился. Думал: "Ну это такой человек, наверняка у него золотые унитазы". А на самом деле это просто дом на срубе, деревянные стены, увешанные разными сувенирами, диван, тумбочка и телевизор — все очень обычненько и просто», — поделился Сивов.

Фото: Александр Сивов

Помимо этого, к дому была пристроена веранда. На ней, как рассказал фотограф, они с Жириновским ели пиццу, «будто приехали к родственникам на дачу».

Во дворе политик держал кур и выращивал садовые деревья. «У него много чего росло, был садик, и он ходил, рассказывал: "Вот здесь клубника, вот здесь вишня". Берет яблоко, что-то комментирует, кормит курочек», — рассказал фотограф.

О смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского стало известно 6 апреля 2022 года во время пандемии коронавируса. Политик признавался, что в общей сложности сделал восемь прививок от COVID-19, однако это не спасло его от заражения. На фоне болезни у Жириновского развилась двусторонняя пневмония. Вызванные коронавирусом осложнения и стали причиной его смерти.

25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.

