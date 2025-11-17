Под Москвой пожар вспыхнул на территории храма

В подмосковных Мытищах пожар вспыхнул на территории храма на улице Красина. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, пламя охватило здание, расположенное у храма. К месту происшествия направили пожарных.

Информации о пострадавших не поступало.

До этого стало известно о пожаре в SPA-комплексе в Московской области. Тогда огонь охватил 1000 квадратных метров площади.

Посетители и персонал смогли самостоятельно эвакуироваться.

Еще раньше пожар затронул несколько одноэтажных зданий в Новой Москве, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.