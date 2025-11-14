Россия
В подмосковном SPA-комплексе произошел масштабный пожар

В Подмосковье загорелся СПА-комплекс, огнем охвачено 1000 квадратных метров
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Подмосковье загорелся СПА-комплекс «Бани Малевича». Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи показано зарево от пожара. За происходящим наблюдают десятки людей, которые вышли на улицу.

По данным канала, пожар начался около 19:00. Люди самостоятельно эвакуировались. Тем временем огнем уже охвачена тысяча квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС России, их работу осложняет сильный ветер.

Ранее охвативший сразу несколько зданий пожар разгорелся в Новой Москве. ЧП произошло в деревне Пыхтино в столичном районе Внуково.

