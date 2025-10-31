В Новой Москве загорелись несколько зданий

Пожар затронул несколько зданий в Новой Москве

Пожар затронул несколько одноэтажных зданий в Новой Москве, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

«В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: район Внуково, деревня Пыхтино», — говорится в сообщении.

На данный момент горит группа выселенных зданий. На место прибыли пожарные расчеты, в ликвидации возгорания задействовали 41 человека. Информации о пострадавших нет, добавили в ведомстве.

В этот же день стало известно, что в Сочи девушка чудом выбралась из полыхающей мансарды на короб кондиционера и спаслась. На представленных кадрах видно, как горожанка слезает по лестнице с кондиционера на чужой балкон.