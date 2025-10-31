Россия
Россиянка чудом выбралась с полыхающей мансарды и попала на видео

В Сочи девушка выбралась с полыхающей мансарды на короб кондиционера и спаслась
Анна Щербакова
В Сочи девушка чудом выбралась с полыхающей мансарды на короб кондиционера и спаслась. Операция по вызволению россиянки попали на видео, ролик издание Baza опубликовало в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как горожанка слезает по лестнице с кондиционера на чужой балкон. Там ее подхватывают спасатели. Сверху этаж охвачен пламенем.

По сведениям Baza, мощный пожар возник на Альпийской улице. Буквально за минуты огонь охватил 300 квадратных метров мансарды.

На чердаке в ловушке оказалась девушка. Она успела через окно пробраться на внешний блок кондиционера. Чтобы в ожидании подмоги она не надышалась угарным газом, сосед сбросил ей полотенце.

Сняли россиянку с помощью лестницы.

До этого сообщалось, что житель Ростовской области влез в окно горящего дома и вынес на руках двух малолетних детей.

