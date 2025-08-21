Моя страна
Россиянин влез в окно горящего дома и вынес на руках двух малолетних детей

МЧС: Житель Ростовской области вынес из горящего дома двух детей
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал «МЧС Ростовской области»

Россиянин спас двух малолетних детей при пожаре в селе Табунщиково в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

20 августа на улице Комсомольской загорелся частный дом. В тот момент внутри были два мальчика двух и трех лет. Соседи, увидевшие огонь, вызвали пожарных.

Находившийся поблизости 27-летний местный житель Алексей Коновалов, не дожидаясь приезда экстренных служб, бросился на помощь. Он влез в окно горящего дома и вынес на руках малышей. Дети успели надышаться дымом, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали огонь на 30 квадратных метрах. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в этом же регионе родители спасли детей из горящего дома. Супруги решили действовать с помощью подручных средств: они связали простыни и спустили по ним ребят, после чего сами прыгнули вниз.

