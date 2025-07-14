В Ростовской области родители спасли детей из пожара при помощи простыней

В Ростовской области родители спасли детей от огня, спустив их по простыням

Родители спасли детей из горящего дома в Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел ночью 13 июля в селе Николаевка Неклиновского района. Услышав хлопок и увидев дым, отец семейства поднялся на второй этаж, где находились его жена и дети, но путь к выходу был уже отрезан огнем. Тогда супруги решили действовать с помощью подручных средств: они связали простыни и спустили по ним детей, после чего сами прыгнули вниз. «44-летняя женщина госпитализирована с переломом ноги», — уточнили в ведомстве. Пожар на площади 80 квадратных метров ликвидировали 12 пожарных.

Предварительной причиной возгорания назвали неисправность Wi-Fi-роутера.

Ранее в Башкирии школьники спасли деревню от пожара, не дожидаясь помощи спасателей. Они вызвали экстренные службы и начали тушить огонь водой из ведер.