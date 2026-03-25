Акции компании «Самолет» установили новый антирекорд

Стоимость ценных бумаг девелопера «Самолет» рухнули

Во время торгов в среду, 25 марта, акции российского девелопера самолет установили новый антирекорд. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Утром стоимость ценных бумаг рухнула до 726 рублей за штуку.

До этого минимум фиксировался 23 марта: тогда одна акция стоила 773,6 рубля. Годовое падение превышает 50 процентов. Выходя на IPO в 2020-м, «Самолет» размещал акции по 950 рублей.

В начале февраля стало известно, что на фоне ухудшения экономической ситуации крупнейший в России застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей.

Спустя несколько недель в СМИ появилась информация, что правительство РФ отказало группе «Самолет» в предоставлении льготного кредита. Финансовое положение у девелопера не настолько критическое, чтобы предоставлять ему прямую господдержку, но косвенная помощь все же будет оказана.