Акции «Самолета» упали до исторического минимума

Акции девелопера «Самолет» оказались на историческом минимуме

Акции девелоперской компании «Самолет» упали до исторического минимума, свидетельствуют данные Московской биржи. На торгах утром в понедельник, 23 марта, стоимость ценных бумаг компании упала до 773,6 рубля за штуку. А за год цена акций рухнула на 50 процентов.

Нынешний уровень котировок стал минимальным за все время публичных торгов компании, а IPO компании состоялось в 2020-м, тогда одна акция стоила 950 рублей.

В начале февраля стало известно, что на фоне ухудшения экономической ситуации крупнейший в России застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей. Спустя несколько недель в СМИ появилась информация, что правительство РФ отказало группе «Самолет» в предоставлении льготного кредита. Финансовое положение у девелопера не настолько критическое, чтобы предоставить ему прямую господдержку, но косвенная помощь все же будет оказана.