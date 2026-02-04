Крупнейший российский застройщик попросил о помощи

«Ъ»: Девелопер «Самолет» попросил у государства кредит на 50 миллиардов рублей

На фоне ухудшения экономической ситуации крупнейший в России застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на три источника пишет «Коммерсантъ».

Взамен, утверждает девелопер, акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия правительства в управлении «с правом обратного выкупа». Дополнительно они обязуются обеспечить внешнее финансирование в размере до десяти миллиардов рублей.

Деньги нужны компании на срок до трех лет. В противном случае станет реальной угроза невыполнения обязательств перед инвесторами и дольщиками. Гендиректор девелопера Анна Акиньшина пожаловалась, что в последний год структура столкнулась с рядом негативных факторов, в том числе изменениями в программе льготной ипотеки.

«Самолет» является лидером по текущему объему строительства жилой недвижимости. Чистая прибыль группы в первой половине 2025 года упала в 2,6 раза, до 1,8 миллиарда рублей.

В декабре сообщалось, что «Самолет» хочет выпустить облигации для переформатирования структуры долга с верхним лимитом в размере 300 миллиардов рублей, что сравнимо с общей задолженностью.

Также в декабре стало известно, что крупнейший работодатель России — ОАО «Российские железные дороги» — попросил у государства срочной помощи в размере 200 миллиардов рублей для покрытия кассового разрыва в операционной деятельности. Однако поддержки компания не получила, так как в правительстве посчитали, что если помочь в этом случае, то далее последует волна аналогичных обращений от других крупных компаний.