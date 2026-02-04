Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:58, 4 февраля 2026Экономика

Крупнейший российский застройщик попросил о помощи

«Ъ»: Девелопер «Самолет» попросил у государства кредит на 50 миллиардов рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На фоне ухудшения экономической ситуации крупнейший в России застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на три источника пишет «Коммерсантъ».

Взамен, утверждает девелопер, акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия правительства в управлении «с правом обратного выкупа». Дополнительно они обязуются обеспечить внешнее финансирование в размере до десяти миллиардов рублей.

Деньги нужны компании на срок до трех лет. В противном случае станет реальной угроза невыполнения обязательств перед инвесторами и дольщиками. Гендиректор девелопера Анна Акиньшина пожаловалась, что в последний год структура столкнулась с рядом негативных факторов, в том числе изменениями в программе льготной ипотеки.

«Самолет» является лидером по текущему объему строительства жилой недвижимости. Чистая прибыль группы в первой половине 2025 года упала в 2,6 раза, до 1,8 миллиарда рублей.

В декабре сообщалось, что «Самолет» хочет выпустить облигации для переформатирования структуры долга с верхним лимитом в размере 300 миллиардов рублей, что сравнимо с общей задолженностью.

Также в декабре стало известно, что крупнейший работодатель России — ОАО «Российские железные дороги» — попросил у государства срочной помощи в размере 200 миллиардов рублей для покрытия кассового разрыва в операционной деятельности. Однако поддержки компания не получила, так как в правительстве посчитали, что если помочь в этом случае, то далее последует волна аналогичных обращений от других крупных компаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший российский застройщик попросил о помощи

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    В России обвинили родителей в нападениях подростков на школы

    «Айсберг» заметили в Черном море

    Назван один из самых частых симптомов патологий сердечно-сосудистой системы

    В России обновили самый востребованный дрон в зоне СВО

    Раскрыта причина кончины найденных с пеной у рта в отеле Белиза туристок

    На церемонию открытия Олимпиады начали продавать два билета по цене одного

    Илон Маск попытался оправдаться после публикации его писем финансисту-педофилу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok