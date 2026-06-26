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15:44, 26 июня 2026Силовые структуры

Россиянин угнал автомобиль и сбил подростка

Россиянин получил 7,5 года за сбитую на угнанной машине школьницу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области к семи с половиной годам общего режима приговорили 49-летнего местного жителя Александра Лобунского. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, находившийся в состоянии наркотического опьянения Лобуновский захотел покататься. Он угнал машину своего отца и на большой скорости сбил 14-летнюю девочку, которая шла к школьному автобусу. Подросток получила травмы, несовместимые с жизнью. На суде подсудимый заявил, что пьян не был, а употребил наркотические вещества за 20 дней до происшествия.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель насмерть сбил девушку возле ночного клуба в Чите.

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