Командир рассказал о влиянии российской «Елки» на дроны ВСУ

Российские перехватчики «Елка» вынудили увеличить высоту дронов ВСУ

Активное применение российских перехватчиков «Елка» вынудило ВСУ увеличить высоту полетов дронов. О влиянии аппарата командир отделения подразделения противодействия беспилотникам с позывным Кот рассказал ТАСС.

«Если сравнивать 2023 год и настоящее время, тактика очень сильно изменилась. Если в 2023 году ВСУ летали на высоте 150-200 метров, то сейчас они летают 900-1200 метров. Потому что в данный момент мы стали угрозой для БПЛА — начали очень много сбивать», — сказал он.

Командир добавил, что «Елка» не несет заряд, поэтому перехватчик можно применять в населенных пунктах.

Запускаемый с ручной пусковой установки перехватчик «Елка» оснащен системой искусственного интеллекта, которая позволяет работать по принципу «выстрелил и забыл».

В мае американский журнал Forbes писал, что «Елка» повышает безопасность операторов, которые могут уйти в укрытие сразу после запуска.