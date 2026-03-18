13:41, 18 марта 2026Россия

Совфед одобрил закон о запрете депортации одной категории иностранцев

СФ принял закон о запрете на выдворение иностранцев, проходивших службу в ВС РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Совет федерации одобрил закон о запрете депортации одной категории иностранцев. Речь идет об иностранцах, которые проходили службу в Вооруженных силах России (ВС РФ), передает РИА Новости.

Как следует из текста закона, административное выдворение за пределы России не будет применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил России или воинских формирований.

В случае правонарушений, совершенных этой категорией лиц, им будут назначать штрафы или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. В частности, если иностранец нарушит правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях, то ему запретят посещать такие мероприятия на срок от одного года до семи лет.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект закона о мерах по пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества и противодействию искажению исторической правды.

