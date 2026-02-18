Реклама

13:59, 18 февраля 2026Россия

В Госдуме одобрили проект закона о пресечении уклонений от обязанности по защите Отечества

Госдума приняла в первом чтении проект о профилактике уклонения от службы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Госдума в первом чтении одобрила проект закона о мерах по пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества и противодействию искажению исторической правды. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы отмечают, что ключевая задача состоит в том, чтобы создать такие условия и сформировать общественное сознание, при которых само намерение уклониться от защиты Родины будет восприниматься как социально неприемлемое.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие такого закона в России также позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории.

О каких конкретно мерах идет речь — не уточняется.

Ранее сообщалось, что Минобороны захотело ужесточить последствия для призывников за самовольное оставление части, предложив исключить из срока службы время нахождения за пределами воинского подразделения.

