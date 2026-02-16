Минобороны захотело ужесточить последствия для призывников за самовольное оставление части

МО РФ предложило исключить время самовольного оставления части из срока службы

Минобороны (МО) России захотело ужесточить последствия для призывников за самовольное оставление части, предложив

исключить из срока службы время нахождения за пределами воинского подразделения. Ведомство подготовило проект указа, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, в срок военной службы не будут включать время самовольного оставления военнослужащим-призывником места службы без уважительных причин уже после двух суток.

На сегодняшний день аналогичные последствия наступают только в случае, если военнослужащий оставил воинскую часть на период свыше 10 суток независимо от причин их совершения.

В оборонном ведомстве считают, что принятие нормативного акта позволит оперативно реагировать на негативные явления в воинском коллективе как в мирное время, так и в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, период мобилизации или военного положения.

Подготовленный указ сможет вступить в законную силу со дня его подписания.

Ранее Совет Федерации одобрил проект об ужесточении наказания за дезертирство для бывших заключенных, подписавших контракт с министерством обороны. Согласно ему, им будет грозить от 10 до 20 лет колонии.