В России одобрили ужесточение наказания за дезертирство для бывших заключенных

Совфед одобрил ужесточение наказания за дезертирство бывших заключенных

Российский Совет Федерации одобрил проект об ужесточении наказания за дезертирство для бывших заключенных, подписавших контракт с министерством обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, наказание для освобожденных от уголовного наказания дезертиров составит от 10 до 20 лет колонии. Самовольное оставление воинской части повлечет наказание в виде срока от двух до шести лет или от трех до восьми лет, если неявка к месту службы превысит месяц.

Симуляция болезни ради избавления от военной службы будет караться сроком от 7 до 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что семеро военнослужащих — бывших заключенных — самовольно покинули расположение воинской части в районе Соледара в Донецкой народной республике.