В России одобрили ужесточение наказания за дезертирство для бывших заключенных

Российский Совет Федерации одобрил проект об ужесточении наказания за дезертирство для бывших заключенных, подписавших контракт с министерством обороны. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно законопроекту, наказание для освобожденных от уголовного наказания дезертиров составит от 10 до 20 лет колонии. Самовольное оставление воинской части повлечет наказание в виде срока от двух до шести лет или от трех до восьми лет, если неявка к месту службы превысит месяц.
Симуляция болезни ради избавления от военной службы будет караться сроком от 7 до 12 лет колонии.
Ранее сообщалось, что семеро военнослужащих — бывших заключенных — самовольно покинули расположение воинской части в районе Соледара в Донецкой народной республике.