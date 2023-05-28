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06:32, 28 мая 2023Силовые структуры

Силовики поймали часть сбежавших экс-заключенных в зоне СВО. Одного дезертира застрелили его сослуживцы

Одного из семерых сбежавших из воинской части в ДНР дезертиров застрелили сослуживцы

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

Семеро военнослужащих — бывших заключенных — самовольно покинули расположение воинской части в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, беглецы были вооружены. При этом изначально в прессе появилась информация о побеге всего отряда, состоящего из 39 человек.

Предположительно побег произошел еще в среду, 24 мая. По информации, имеющейся у СМИ, беглецы убили пытавшегося остановить их сотрудника Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР и покинули часть на нескольких автомобилях.

Сбежили от сложных задач

Позже стало известно о поимке троих из сбежавших в районе Брянки на территории Луганской народной республики (ЛНР). В момент задержания они находились в кафе состоянии алкогольного опьянения. Одного дезертира застрелили его же сослуживцы, так как он хотел сдаться.

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Позднее на территории ДНР правоохранители задержали еще двоих сбежавших. Таким образом, на момент утра 28 мая в бегах остается еще один солдат. Его поиски ведутся, в том числе, и на территории Ростовской области.

В России наказание за дезертирство предусматривает до 15 лет лишения свободы. В сентябре 2022 года Государственная Дума приняла пакет изменений в Уголовный кодекс (УК), касающихся преступлений против воинской службы. Одним из отягчающих обстоятельств стало совершение преступления в период мобилизации или военного времени.

Как сообщали издания Baza и 161.RU со ссылкой на источники в силовых структурах, сбежавшие солдаты — бывшие заключенные из отряда «Шторм Z». В его рядах состояли бывшие заключенные, добровольно заключившие контракт с Министерством обороны в российских колониях и тюрьмах.
Отряды «Шторм» создавались для проведения наиболее сложных штурмовых операций, так как прорыв эшелонированных участков обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Им предлагали загладить вину

Совет Федерации выступил с инициативой дать заключенным возможность поучаствовать в боевых действиях в конце октября прошлого года. По мнению членов инициативной группы, такая мера устранит пробел в законодательстве и позволит осужденным загладить вину перед обществом, защищая интересы своей страны. Законопроект предполагал, что за «мужество и героизм на военной службе» заключенных могут помиловать решением суда — для этого понадобится ходатайство представителей Минобороны и заключение прокурора.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан страны с неснятой судимостью по некоторым тяжким преступлениям.

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Первым придумал Зеленский

При этом на Украине начали привлекать заключенных к воинской службе практически с самого начала специальной военной операции. Уже спустя три дня после ее объявления в Киеве заявили, что в целях мобилизации из тюрем решено освободить бывших военных.

Спустя сутки украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что украинские заключенные с опытом боевых действий будут освобождены и смогут искупить свою вину на поле боя. Такое решение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в стане, но вскоре осужденные действительно стали пополнять ряды бойцов ВСУ.

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    Екатерина Подвигина
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