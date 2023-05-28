Силовики поймали часть сбежавших экс-заключенных в зоне СВО. Одного дезертира застрелили его сослуживцы

Одного из семерых сбежавших из воинской части в ДНР дезертиров застрелили сослуживцы

Семеро военнослужащих — бывших заключенных — самовольно покинули расположение воинской части в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, беглецы были вооружены. При этом изначально в прессе появилась информация о побеге всего отряда, состоящего из 39 человек.

Предположительно побег произошел еще в среду, 24 мая. По информации, имеющейся у СМИ, беглецы убили пытавшегося остановить их сотрудника Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР и покинули часть на нескольких автомобилях.

Сбежили от сложных задач

Позже стало известно о поимке троих из сбежавших в районе Брянки на территории Луганской народной республики (ЛНР). В момент задержания они находились в кафе состоянии алкогольного опьянения. Одного дезертира застрелили его же сослуживцы, так как он хотел сдаться.

Позднее на территории ДНР правоохранители задержали еще двоих сбежавших. Таким образом, на момент утра 28 мая в бегах остается еще один солдат. Его поиски ведутся, в том числе, и на территории Ростовской области.

В России наказание за дезертирство предусматривает до 15 лет лишения свободы. В сентябре 2022 года Государственная Дума приняла пакет изменений в Уголовный кодекс (УК), касающихся преступлений против воинской службы. Одним из отягчающих обстоятельств стало совершение преступления в период мобилизации или военного времени.

Как сообщали издания Baza и 161.RU со ссылкой на источники в силовых структурах, сбежавшие солдаты — бывшие заключенные из отряда «Шторм Z». В его рядах состояли бывшие заключенные, добровольно заключившие контракт с Министерством обороны в российских колониях и тюрьмах.

Отряды «Шторм» создавались для проведения наиболее сложных штурмовых операций, так как прорыв эшелонированных участков обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Им предлагали загладить вину

Совет Федерации выступил с инициативой дать заключенным возможность поучаствовать в боевых действиях в конце октября прошлого года. По мнению членов инициативной группы, такая мера устранит пробел в законодательстве и позволит осужденным загладить вину перед обществом, защищая интересы своей страны. Законопроект предполагал, что за «мужество и героизм на военной службе» заключенных могут помиловать решением суда — для этого понадобится ходатайство представителей Минобороны и заключение прокурора.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан страны с неснятой судимостью по некоторым тяжким преступлениям.

Первым придумал Зеленский

При этом на Украине начали привлекать заключенных к воинской службе практически с самого начала специальной военной операции. Уже спустя три дня после ее объявления в Киеве заявили, что в целях мобилизации из тюрем решено освободить бывших военных.

Спустя сутки украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что украинские заключенные с опытом боевых действий будут освобождены и смогут искупить свою вину на поле боя. Такое решение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в стане, но вскоре осужденные действительно стали пополнять ряды бойцов ВСУ.