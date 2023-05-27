39 бывших заключенных дезертировали с СВО в Ростовскую область. При побеге они убили сотрудника безопасности ЛНР

МВД Ростовской области начало искать сбежавших с СВО 39 бывших зэков из отряда «Шторм Z»

Группа из 39 военнослужащих отряда «Шторм Z» с оружием сбежала из зоны проведения специальной военной операции (СВО) в Ростовскую область. Об этом сообщают издания Baza и 161.RU со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отряд бойцов «Шторма», как утверждают инсайдеры, базировался неподалеку от Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). В нем состояли бывшие зэки, добровольно заключившие контракт с Министерством обороны в российских колониях и тюрьмах.

Предположительно побег произошел в среду, 24 мая. Дезертиры покинули зону операции на нескольких автомобилях. Предварительно они убили сотрудника Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

Он пытался остановить дезертиров при побеге Источник портала 161.RU

Пресс-служба МВД по Ростовской области официально не подтвердила, но и не опровергла информацию журналистов.

Дезертиров разыскивают правоохранители и пограничники

Источники изданий утверждают, что из-за инцидента силовики усилили патрульные посты вблизи контрольно-пропускных пунктов на въезде в Луганскую и Донецкую народные республики. Они получили указание тщательно досматривать проезжающие автомобили, проверять водителей и пассажиров по базам данных.

Усиленная проверка идет по всем фронтам. Предположительно, дезертировавшие военнослужащие передвигаются на нескольких автомобилях. Пока эта информация также уточняется, так как идет процесс распространения и неверной информации с целью направления ложного следа Источник портала 161.RU

Кроме того, правоохранители предполагают, что бывшие зэки могли переодеться в гражданскую одежду и захватить чужие документы, полученные при угоне транспортных средств мирных жителей.

Сведения о личности дезертиров, а также уголовным статьям, по которым те отбывали наказание, не приводятся.

Отряды «Шторм» создавались для проведения наиболее сложных штурмовых операций

Министерство обороны впервые поделилось подробностями о создании отряда «Шторм Z» в январе 2023 года. Тогда добровольцы проходили боевое слаживание и подготовку на одном из полигонов в тыловом районе СВО.

Отряды «Шторм» предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны Вооруженных сил Украины Министерство обороны России

Будущих бойцов подразделения вербуют в российских колониях на добровольной основе. Предположительно, срок действия такого контракта составляет 18 месяцев.

В 2022 году заключенных российских исправительных учреждений преимущественно вербовал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Добровольцы сражались в зоне боевых действий полгода, а затем получали амнистию.

В России наказание за дезертирство составляет до 15 лет лишения свободы

В сентябре 2022 года Государственная Дума приняла пакет изменений в Уголовный кодекс (УК), касающихся преступлений против воинской службы. Одним из отягчающих обстоятельств стало совершение преступления в период мобилизации или военного времени.

Например, за дезертирство с поля боя, совершенное с захватом оружия или по предварительному сговору, составляет до 15 лет лишения свободы. За самовольное оставление части — до 10 лет.

Мародерство, захват имущества мирных жителей, карается заключением до шести лет. Если во время него был причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть — до 15 лет колонии.