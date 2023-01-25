Минобороны заявило о подготовке отряда «Шторм» для прорыва обороны ВСУ

Минобороны отчиталось о подготовке отряда «Шторм» для прорыва обороны ВСУ в ходе СВО

Для прорыва обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигонах в тыловой зоне спецоперации проходят подготовку добровольцы отряда «Шторм». Об этом, публикуя видеозапись учений, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что штурмовики Центрального военного округа (ЦВО) в ходе обучения проходят боевое слаживание. Военнослужащие будут заниматься прорывом обороны ВСУ на наиболее сложных и эшелонированных участках.

«На полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских позиций при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что на полигоне также проводятся занятия по тактической медицине, управлению БПЛА, военной топографии и связи.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных танкистов в тыловой зоне проведения СВО. После завершения учений мобилизованные приступят к «контролю и обороне освобожденных территорий, а также действиям в составе подразделений резерва и усиления», уточнили в оборонном ведомстве.