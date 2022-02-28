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Зеленский предложил заключенным с боевым опытом «искупить вину» и освободил их

Зеленский принял решение об освобождении из тюрьмы заключенных с боевым опытом

Фото: Reuters

Украинские заключенные с опытом ведения боевых действий будут освобождены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом, будут освобождены. И смогут искупить свою вину в самых горячих точках», — рассказал Зеленский. Украинский лидер добавил, что решение было сложным с моральной точки зрения.

Об освобождении заключенных из тюрьмы стало известно 27 февраля. Украинские власти рассказали, что отпускают на свободу тех, кто высказал желание защищать страну во время военного положения.

Дмитрий Настасьев
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