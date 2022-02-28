Зеленский предложил заключенным с боевым опытом «искупить вину» и освободил их
Зеленский принял решение об освобождении из тюрьмы заключенных с боевым опытом
Украинские заключенные с опытом ведения боевых действий будут освобождены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
«Участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом, будут освобождены. И смогут искупить свою вину в самых горячих точках», — рассказал Зеленский. Украинский лидер добавил, что решение было сложным с моральной точки зрения.
Об освобождении заключенных из тюрьмы стало известно 27 февраля. Украинские власти рассказали, что отпускают на свободу тех, кто высказал желание защищать страну во время военного положения.