Украинские власти начали освобождать заключенных для участия в боевых действиях

Украинские власти начали освобождать заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса генпрокурора Украины.

«Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения», — сказал прокурор офиса генпрокурора Андрей Синюк в комментарии телеканалу «Громадське».

Синюк подчеркнул, что этот вопрос решается на самом высоком уровне. Отмечается, что при освобождении будут учитывать боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние заключенных.

24 февраля президент России Владимир Путин во ходе обращения к гражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

