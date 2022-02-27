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Украинские власти начали освобождать заключенных для участия в боевых действиях

Власти Украины начали освобождать из мест лишения свободы бывших военных

Фото: Maksim Levin / Reuters

Украинские власти начали освобождать заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса генпрокурора Украины.

«Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения», — сказал прокурор офиса генпрокурора Андрей Синюк в комментарии телеканалу «Громадське».

Синюк подчеркнул, что этот вопрос решается на самом высоком уровне. Отмечается, что при освобождении будут учитывать боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние заключенных.

24 февраля президент России Владимир Путин во ходе обращения к гражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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Сергей Равин
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