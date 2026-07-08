Соведущий Малышевой призвал не впадать в панику из-за одного симптома

Врач Продеус заявил, что покраснения не всегда свидетельствуют об аллергии

Врач-аллерголог, соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус призвал не паниковать из-за одного распространенного симптома, который многие принимают за проявление аллергии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У вас не аллергия! Не спешите впадать в панику от каждого покраснения», — заявил врач.

Продеус отметил, что иногда сыпь могут вызывать некоторые продукты — например, цитрусовые или шоколад. Такую ситуацию медик назвал псевдоаллергией и подчеркнул, что справиться с ней намного проще, чем с реальной аллергией. Он также посоветовал россиянам, которые столкнулись с кожными высыпаниями, обратиться к специалисту, чтобы установить их точную причину.

Ранее Продеус развеял миф о правильном питании. Медик, в частности, объяснил, что правильное питание необязательно должно стоить дорого.