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20:44, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Соведущий Малышевой развеял миф о правильном питании

Врач Продеус заявил, что правильное питание необязательно должно быть дорогим
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Marian Weyo / Shutterstock / Fotodom

Врач-иммунолог и соведущий терапевта Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус заявил, что правильное питание не требует больших затрат. Миф о дороговизне полезных продуктов он развеял в разговоре с Национальной службой новостей (НСН).

«Полезные продукты необязательно должны быть дорогими. (...) Сейчас мы в одном из северных регионов пробуем создать потребительскую корзину, состоящую из полезных продуктов. Расписать примерные рационы, которые будут вкусными и привычными. Туда войдут и картошка, и макароны», — заявил Продеус.

Говоря о правильном питании, иммунолог также перечислил некоторые его принципы, которые важно учитывать при похудении. Во-первых, необходимо принимать пищу четыре-пять раз в день небольшими порциями объемом примерно в 250-300 миллилитров. Во-вторых, человеку необходимо пить достаточное количество воды. По словам Продеуса, в день нужно выпивать в среднем по 30 миллилитров воды на килограмм массы тела.

Ранее Малышева назвала продукт-источник ценного белка. По словам врача, он содержится в минтае.

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